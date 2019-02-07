Санкт-Петербург, 7 февраля, 2019, 11:01 — ИА Регнум. В центральных районах Петербурга из-за постоянных снегопадов сложилась особенно тяжелая ситуация с уборкой проезжей части и тротуаров. Это связано с узостью улиц и наличием припаркованных автомобилей буквально на всем их протяжении.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочные работы

Дарья Драй ИА REGNUM Очистка тротуара от льда

Дарья Драй ИА REGNUM Очистка Таврической улицы

Самосвалам, вывозящим снеговые массы, и погрузчикам здесь не развернуться, к тому же днем их работа полностью блокирует и без того напряженный дорожный трафик.

Дарья Драй ИА REGNUM Погрузка снега

Дарья Драй ИА REGNUM Эвакуированные машины на Кирочной улице

Чтобы очистить улицы центра от снежно-ледяных завалов и беспрепятственно вывезти снег, власти города впервые решили прибегнуть к полному перекрытию движения в ночное время.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника

Дарья Драй ИА REGNUM Дворники

Дарья Драй ИА REGNUM Очистка Таврической улицы

Так, в ночь с 6 на 7 февраля было перекрыто движение на Захарьевской улице, Фурштатской улице, частично — на улице Чайковского и Таврической улице. Водителей заранее попросили не парковать автомобили на этих улицах после девяти часов вечера.

Остающиеся машины, как предупредили накануне в УГИБДД, будут с помощью эвакуаторов перемещать на соседние участки.

Дарья Драй ИА REGNUM Очистка Таврической улицы

Дарья Драй ИА REGNUM Эвакуированный автомобиль на Кирочной улице

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в ходе ночной операции на Таврической улице, например, вывозили все автомобили без исключения. «О ночных коммунальных маневрах автомобилистов предупреждали заранее. Но вот прислушались не все», — отмечает источник.

При этом здесь речь не шла об эвакуации автомобилей на штрафстоянку, а лишь о временном перемещении машин, поскольку запрещающих знаков и табличек на Таврической улице не было. Зато они были на улице Чайковского.

Дарья Драй ИА REGNUM Эвакуированные машины на Кирочной улице

Дарья Драй ИА REGNUM Эвакуированный автомобиль на Кирочной улице

«С табличкой «Эвакуация» машина будет помещена на спецстоянку. Соответственно, будут применены, к сожалению, карательные меры к водителям. Штраф и штрафстоянка», — пояснил заместитель начальника второго отдела УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Александров.

Собранные на перекрытых улицах снеговые массы вывозят сразу на снегоплавильные пункты или на места временного хранения, где они будут дожидаться своей очереди на плавление и спуск в городскую систему водоотведения.

Дарья Драй ИА REGNUM Очистка Таврической улицы

Дарья Драй ИА REGNUM Очистка Таврической улицы

Дарья Драй ИА REGNUM Очистка Таврической улицы

Как отмечает председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублевский, то, что не успели убрать на перекрывавшихся минувшей ночью улицах до семи часов утра, уберут и вывезут сегодня.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочные работы

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочные работы

Тем временем в комитете сообщили, что в предстоящую ночь спецоперация по очистке центра продолжится. С 21:00 7 февраля до 07:00 8 февраля ГИБДД ограничит движение на улице Чехова, Басковом переулке — от улицы Короленко до Радищева, Преображенской площади, улице Рылеева и Манежном переулке.

Водителей просят заранее убрать машины с этих мест.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника