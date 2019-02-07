Якутск, 7 февраля, 2019, 09:49 — ИА Регнум. В Якутии активно обсуждается вопрос регулирования правил продажи алкогольной продукции, и была затронута тема поставок спиртного в отдалённые и труднодоступные населённые пункты республики. Депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров отправил в поставляющую продукты на север Якутии компанию «Якутоптторг» запрос с целью выяснить, какой была доля отправленного туда алкоголя в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спиртное

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Основанием для беспокойства народного избранника стала публикация «В Якутии.Ру», из которой ясно: созданная для поставки продуктов питания в труднодоступные территории компания в 2014 году активно поставляла туда алкоголь.

«Государственные и муниципальные предприятия, а также предприятия, где доля государства более 50%, не должны заниматься реализацией алкогольной продукции. Мы создавали «Якутоптторг», для обеспечения северных улусов продуктами первой необходимости. А они до 40% поставок (Абый, Анабар) производят алкогольной продукцией. По другим улусам не лучше», — отметил депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году жители Якутии выражали недовольство ценами, по которым «Якутоптторг» продаёт доставленные в отдалённые поселения республики продукты. Пачка чая стоила в магазинах компании 50−110 рублей, пол-литровая упаковка сока «Фрутоняня» — почти 60 рублей, фрукты (яблоки лимоны, апельсины) — от 200 рублей за килограмм, пол-литровая баночка томатной пасты или банка консервированной сайры — дороже 100 рублей, трёхзначные ценники у многих наименований детского питания, под 150 рублей — цена баночки солёных огурцов.

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