Якутию раздирают алкогольные противоречия: перемены назрели?

Якутск, , 08:10 — REGNUM В Якутии депутаты и общественники обсудили болезненную тему запретов на продажу спиртных напитков. Встреча получилась очень эмоциональной, а мнения разделились, в том числе на диаметрально противоположные, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Возможность ослабления ограничительных мер предложило обсудить объединение предпринимателей «Вместе мы — сила». Правила торговли алкоголем в Якутии, напомним, особые: спиртное можно продавать только с 14.00 до 20.00, исключение делается только для ресторанов. Кроме того, реализация горячительных напитков запрещена в магазинах, находящихся в жилых домах. Всё это, как уже неоднократно говорилось многими экспертами и депутатами, приводит к активной торговле спиртным из гаражей и в такси, подвозу спиртного в любое время суток по звонку (бутлегерство), а также к тому, что мини-кафе в два столика становятся ресторанами. В итоге нелегальные торговцы продают алкоголь, а легальный бизнес, соблюдая запреты, теряет доходы.

«Ещё ни одна тема нашей дискуссионной площадки не была такой горячей, — признался проводивший мероприятие депутат Госсобрания Якутии и председатель координационного совета по предпринимательству при главе Якутии Виктор Фёдоров. — Почти у каждого была собственная статистика на руках и соответствующие выводы. Изменение правил торговли алкоголем пришла обсудить добрая сотня заинтересованных людей. Перемены назрели. А вот какими они должны быть — большой вопрос. Одни предлагали вообще вывести продажу алкоголя за пределы Якутска, другие, наоборот, хотят ослабления ограничений».

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В том числе предлагалось сдвинуть разрешённое время торговли спиртным до 22.00; дать добро на продажу алкоголя магазинам, которые были изначально спроектированы при строительстве жилых домов; указать, что продавать горячительные напитки можно не просто в нежилых, а именно в торговых помещениях. В списке инициатив также необходимость уточнить термин «специализированный магазин» и дать более чёткую трактовку термина «ресторан», установить правила и возможность введения запрета на продажу алкогольной продукции в центрах районов республики.

Высказывалась также идея создать муниципальное спецподразделение полиции по борьбе с нелегальным оборотом алкогольной продукции.

«Общественники помогут при проведении рейдов и контрольных закупок. МВД в этом направлении работает крайне неудовлетворительно: за 2018 год в республике до суда доведено 14 фактов нелегальной продажи алкоголя и неизвестно, чем эти суды окончились — это капля в море и создание видимости борьбы. Будем говорить об этом с министром внутренних дел по Якутии», — пояснил Виктор Фёдоров.

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Обсуждалась и необходимость проработать вопрос по ограничению количества мест реализации алкогольной продукции в населённых пунктов, актуальность возвращения медвытрезвителей. ужесточение наказания за нелегальную торговлю алкоголем в виде введения пяти суток ареста. А за сообщение о подобных фактах предлагается учредить награду в 10 тыс. рублей.

Активные борцы за трезвость, в свою очередь, предлагали сократить время продажи спиртного с 16.00 до 20.00, запретить торговлю алкоголем лицам моложе 21 года, а также в выходные, праздничные дни и в период весенних, летних и осенних сельхозработ, а также приравнять пиво по статусу к алкогольной продукции. Было предложение вернуть госмонополию на производство и торговлю спиртными напитками, усилить пропаганду ЗОЖ. Экс-глава Госалькогольрегулирования Якутии, борец за трезвость Матвей Лыткин предложил вывести все алкомаркеты за пределы населённых пунктов.

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ИА «Тайгапост» называет Матвея Лыткина самым кардинальным в своих инициативах.

«Возражения, что выведение алкомаркетов за пределы населённых пунктов приведёт к дальнейшему расцвету подпольной продажи спиртного, Лыткина и иже с ним не убедили. Общественник договорился до того, что порою «водка у бутлегеров даже лучше, чем в магазинах». На это журналист и новоизбранный председатель Совета по предпринимательству при главе Якутска Виталий Обедин заметил: «Я давно знал, что половина бутлегеров Якутска пьют за здоровье господина Лыткина. А теперь он еще и открыто стал лоббировать их продукцию». За сим Обедин предложил вернуть алкоголь до 9 градусов крепости в продуктовые магазины, дабы поддержать предпринимателей», — пишет издание.

«В общем, портфель идей набрал. К концу февраля к обсуждению подключим Ил Тумэн», — подвёл итоги проведения встречи на дискуссионной площадке Виктор Фёдоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, проводившие летом 2018 года алкорейд блогеры Якутска пришли к выводу, что в столице республики можно без проблем приобрести спиртное в любое время суток. Алкоголь может привезти таксист или продать из-под прилавка продавец.

Напомним, в 2015 году в Якутии был принят закон, в соответствии с которым разрешено торговать алкогольной продукцией с 20:00 до 14:00 только на предприятиях общественного питания, которые имеют статус ресторана. Как жалуются депутаты, жители региона и общественники, эти ограничения повсеместно нарушаются.

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