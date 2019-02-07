Вашингтон, 7 февраля, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон подвергла критике решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Об этом сообщает издание Hill.

Gage Skidmore Хиллари Клинтон

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Клинтон уверена, что она нашла бы более дипломатичный подход к ситуации.

«Я думаю, это подарок Путину», — заявила Клинтон во время мероприятия Джорджтаунского университета вечером 6 февраля.

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Бывшая госсекретарь также добавила, что выход из договора без переговоров о каком-либо другом соглашении с Россией «увеличивает непредсказуемость» в регионе.

«Последнее, что сейчас нужно миру, — это гонка ядерных вооружений», — уверена Клинтон, призвав общественность к более «публичной дипломатии».

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией президент США Дональд Трамп заявил в октябре 2018 года из-за якобы нарушений его условий со стороны Москвы. 2 февраля 2019 года глава Белого дома объявил, что Вашингтон начинает процедуру выхода из договора. Завершить процедуру планируется в августе 2019 года. До этого срока США будут соблюдать свои обязательства в рамках ДРМСД.