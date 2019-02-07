Пекин, 7 февраля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. В Китае во время празднования Нового года по лунному календарю был побит рекорд кинотеатральных кассовых сборов за один день, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

Serge Ottaviani Кинотеатр

Согласно китайскому аналитическому агентству, специализирующемуся на отслеживании успехов фильмов в прокате и кассовых сборах, китайские кинотеатры собрали более 1,43 млрд юаней ($210 млн) за первый день наступившего года Свиньи. Таким образом, был побит рекорд 2018 года, когда во время празднования Нового года был поставлен рекорд сборов в 1,27 млрд юаней.

Китай считается вторым по величине кинотеатральным рынком при общей величине кассовых сборов в 2018 году в размере более 60,9 млрд юаней. Самым горячим сезоном для кинотеатров являются недельные новогодние праздники или, как их называют в Китае, Весенний фестиваль.

В 2018 году сборы кинотеатров составили почти 10% от годовой выручки, и год подарил китайскому зрителю такие кассовые хиты, как «Операция Красное море» и «Детектив из Чайнатауна 2».

В 2019 году китайские зрители проголосовали юанем за «Безумного пришельца» режиссера Нин Хао, который возглавил топы, собрав более 403 млн юаней. На втором месте расположился «Пегас» режиссера Хань Ханя, а на третьем — Стефан Чоу с его картиной «Новый король комедии». Четвертую и пятую строчку заняли научно-фантастический фильм «Дрейфующая Земля» и анимационная картина «Медведи-соседи: Взрыв в прошлое».

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