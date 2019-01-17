Лондон, 7 февраля, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Третий участник якобы отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, ранее не обнаруженный, после происшествия оставался еще несколько дней в Великобритании, утверждает газета The Daily Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Газета сообщает, что в «отравлении Скрипалей» участвовало три человека. Якобы третьим в этом деле был некий офицер под именем Сергей Федотов. Издание отмечает, что он прибыл в Солсбери в одно время с Петровым и Бошировым и должен был улететь обратно также вместе с ними, но перед вылетом «Федотов» почему-то отменил регистрацию на авиарейс. Газета предполагает, что «Федотов» находился в Англии еще несколько дней после инцидента со Скрипалями.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что власти Великобритании намеренно уничтожили улики по так называемому «делу Скрипалей» вместо совместного с Россией расследования произошедшего в Солсбери. Также Нарышкин заявил, что рядом с Солсбери находится лаборатория в Портон-Дауне, занимающаяся исследованиями и разработками химического оружия.