Москва, 7 февраля, 2019, 10:29 — ИА Регнум. «Мне и в голову не приходило, что в мире наша периодическая система не носит имя Менделеева, — отметил председатель оргкомитета Международного года Периодической таблицы в России, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в день открытия Года Таблицы в РАН 06 февраля 2019 года. — У нас она всегда была менделеевской. Я с удивлением узнал недавно, что это не является общераспространенным названием».

Выступление Дмитрия Медведева на открытии Года Периодической таблицы химических элементов в России

Для мира — что для меня, как и для премьера, стало открытием — Таблица периодических элементов как бы безымянная. Хотя 150 лет назад её создал выдающийся российский ученый-химик Дмитрий Менделеев. Каждый школьник РФ называет её просто — таблица Менделеева. А потому одной из задач Года Таблицы президент РАН Александр Сергеев считает присвоение ей имени российского химика.

«Вопрос о названии Таблицы, конечно, не так прост. Нет организации в мире, которая бы постановила — с этого дня или года называть ее Таблицей Менделеева, — отметил академик Александр Сергеев. — Но Международный союз чистой и прикладной химии вместе с Международным союзом чистой и прикладной физики дают именные названия элементов, законов, и их рекомендация о том, чтобы называть Таблицу именем Менделеева, очень важна. Мы запускаем кампанию, где будем собирать различные мнения, письма выдающихся ученых с мировым именем, которые обратятся в IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), чтобы такая инициатива была поддержана».

«Надо просто поработать, потому что у нас не так много таких достижений», — убежден и Дмитрий Медведев.

Стол Менделеева

В фойе РАН в честь юбилея Таблицы открылась выставка — стол Менделеева, Таблица на стенах, у которой можно было сделать фото с помощью искусственного интеллекта, Chemistry bar с молекулярными коктейлями — все дымится, как в лаборатории во время химических реакций.

На стендах и столах — результат того, что сегодня получило человечество благодаря открытию Таблицы периодических элементов. Например, можно окрашивать ткани быстро, дешево и без красителей — просто нанося на ткань определенные химические вещества.

Молекулярный коктейль

«В древности красители были органические и добывались из тех же моллюсков: длительный сбор, экстракция, выпаривание — всё очень дорого. Затем появились анилиновые красители, тогда процесс окрашивания превратился в нанесение красителя и его закрепление. Третий вариант — синтез красителей на самой ткани — для этого закрепляется только один из компонентов краски, а сама окраска получается в ходе быстрой и эффективной реакции. Это Вы и видите здесь. Это все органическая химия — углерод, водород, азот и кислород. Окрашивание идет в ходе химической реакции», — поясняет специалист.

Химический бар

На другом демонстрационном стенде белые листы бумаги, но стоит поднести ультрафиолетовую лампу — проступают цветные картинки. Этот «шпионский» трюк — тоже химия: на листы нанесены химические реактивы. Используется эта технология при выпуске денег и документов для их защиты от подделок.

Или, например, ситалловые шары. Получают их на основе стекол определенного химического состава, что обеспечивает высокую твердость, износостойкость. Применение ситалловых шаров вместо металлов и сплавов позволяет увеличить надежность конструкций, их долговечность.

Ситалловые шары

А кварцевые композиты на основе жидких стекол не уступают по прочности цементным бетонам, значительно превосходя их по огнеупорности и экологичности. По виду они напоминают природные минералы, однако это искусственный облицовочный камень. Это лишь малая часть того, что может химия. Но и этого довольно, чтобы понять: Таблица периодических элементов — основа прогресса, новых технологий и открытий.

Прообразом периодической системы элементов стала таблица, составленная Менделеевым 17 февраля 1869 года, которую ученый назвал «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». А в декабре того же года вышла работа немецкого химика Мейера, который изложил сходную теорию.

Менделеев. Рукопись «Опыта системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». 1869 год

И вот именно этого Мейера в зарубежной литературе считают либо «одним из первооткрывателей», либо «независимо от Менделеева опубликовавшим этот периодический закон». Однако в отличие от Менделеева немец не формулировал закона вообще, в то время как Менделеев в своей таблице оставил несколько свободных мест и предсказал ряд фундаментальных свойств ещё не открытых элементов и само их существование. Время подтвердило его правоту — вновь открытые элементы укладываются в закон, сформулированный российским химиком.

Решением ООН 2019 год объявлен Международным годом периодической таблицы химических элементов. Жаль, без имени её автора.