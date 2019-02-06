Стамбул, Турция, 6 февраля, 2019, 21:30 — ИА Регнум. К обрушению жилого дома в Стамбуле могла привести незаконная надстройка этажей. Об этом сообщил прибывший на место происшествия спикер парламента Турции и кандидат в мэры Стамбула Бинали Йылдырым.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

По сообщению телеканала NTV, здание было построено в 1992 году, в нём находилось 14 квартир, в которых проживали более 40 человек. На данный момент установлено, что три из восьми этажей дома были надстроены незаконно.

Как передавало ИА REGNUM, в результате обрушения жилого дома в Стамбуле, по последним данным, погибли два человека, ещё шестеро пострадали. На месте ЧП продолжается спасательная операция. Сообщается, что десятки человек могут находиться под завалами.