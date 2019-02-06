Ашхабад, 6 февраля, 2019, 21:11 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщила пресс-служба главы государства.

Mid.ru Сергей Лавров

В ходе встречи туркменский лидер и глава российского внешнеполитического ведомства обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества двух стран, уделив особое внимание достигнутым ранее договоренностям. В частности, вступившему в силу Договору о стратегическом партнерстве между Туркменией и Россией.

Бердымухамедов и Лавров обсудили вопросы, касающиеся общего электроэнергетического рынка, который сформируется в Евразийском экономическом союзе к 2025 году, а также проекты по сопряжению электроэнергетической системы Туркестана, где, по словам министра иностранных дел, Туркмения играет очень важную роль.

Президент Туркмении выразил удовлетворение тем, что газовая проблематика в туркмено-российском диалоге «рассматривается с прицелом на поиск новых, далеко идущих масштабных договоренностей».

В свою очередь, глава российского МИДа отметил, что «в сфере энергетики между Россией и Туркменией есть позитивные движения», пишет пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«Мы их поддерживаем. Выступаем за то, чтобы ЕАЭС был понятным для всех наших партнеров, которые не входят в эту структуру. Поддерживаем также ваши планы по углублению каспийского сотрудничества. Сейчас есть новые направления, поэтому мы накапливаем договорно-правовой фундамент в рамках сотрудничества прикаспийских государств. Важно, чтобы оставалось главным то, что мы записали в Конвенции о правовом статусе Каспия — пять прикаспийских стран сами решают все вопросы», — подытожил Сергей Лавров.

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