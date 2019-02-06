Великий Новгород, 6 февраля, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Новгородские власти не рассчитывают на улучшение демографической ситуации в регионе за счёт госпрограммы переселения соотечественников из-за рубежа. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в проекте стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2025 года предполагается, что в 2020 году в регион по этой программе приедет всего 600 человек (в 2018 году — 620), в 2024 году — 620 соотечественников.

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«Все, кто хотел, уже переехали. Мы же говорим о бывших гражданах СССР, которых мы принимаем из бывших союзных республик. Этот показатель — примерно 600 человек — мы ежегодно выполняем», — заявила заместитель председателя правительства Новгородской области Ольга Колотилова.

Заместитель председателя правительства региона Евгений Богданов добавил, что власти ожидают, что демографию поправят переселенцы из других регионов России.

«К концу действия стратегия к 2025 году эти цифры измеряются тысячами человек. Мы делаем ставку на привлечение жителей из других регионов комфортной средой, которую создаём в Новгородской области», — пояснил Богданов.

В качестве примера он привёл Калининградскую область, население которой растёт за счёт внутренней миграции.

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Напомним, ранее Новгородская область ежегодно перевыполняла план государственной программы переселения соотечественников из-за рубежа на 20−30% — так, например, в 2017 году в регион переселился 1251 человек — главным образом из Украины, Узбекистана, Таджикистана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, население Новгородской области ежегодно сокращается. По предварительной оценке Новгородстата, в 2018 году численность постоянного населения Новгородской области стала меньше на 6,1 тыс. человек — к 1 января 2019 года в регионе проживало всего 600,4 тысячи человек.