Калининградская область перевыполнила план переселения соотечественников

Калининград, , 19:08 — REGNUM В 2018 году в Калининградскую область переехало более 2,7 тысячи участников госпрограммы содействия переселению соотечественников, объявила сегодня, 22 января, пресс-служба правительства Калининградской области.

И.о. министра по муниципальному развитию и внутренней политики Владимир Беспалов отметил, что план региональной программы за год перевыполнен.

«Региональная квота составляет две тысячи человек. Этот план перевыполнен более чем на 38%. Причём региональный целевой показатель является самым высоким по Северо-Западному федеральному округу. Отмечу, что предпочтение отдаётся, прежде всего, высококвалифицированным специалистам, востребованным на региональном рынке труда», — цитирует слова Беспалова пресс-служба правительства области.

Большинство участников программы переехали из Казахстана (почти 74% от общего количества переселенцев), Киргизии, Узбекистана. Более 76% прибывших — люди моложе 40 лет.

Общее количество всех переселенцев за время действия программы приблизилось к 44 тыс. человек.