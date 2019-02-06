Нижний Новгород, 6 февраля, 2019, 19:43 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде госпитализированы трое детей, которые почувствовали себя плохо в бассейне, ещё трое посетителей бассейна, также почувствовавшие себя плохо, отказались от госпитализации. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Нижегородской области.

fancycrave1 Бассейн

Установлено, что 6 февраля, в одном из спортивных клубов, который расположен в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, при групповом занятии в бассейне шестерым посетителям стало плохо.

Трое из них — дети в возрасте от 8 до 15 лет. Они были госпитализированы с признаками отравления. Ещё трое — взрослые. Они от госпитализации отказались.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». В бассейне работет следственно-оперативная группа и криминалисты. Изымаются пробы воды и документация.