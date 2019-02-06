Вашингтон, 6 февраля, 2019, 19:01 — ИА Регнум. В США прошли испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба министерства обороны США.

Defense.gov Minuteman III

Пуск МБР Minuteman III был осуществлен с авиабазы «Ванденберг» в штате Калифорния. Испытаний прошли успешно. Видео пуска ракеты публикует YouTube-канал Defense Flash News.

Напомним, что Minuteman III — на данный момент единственная американская МБР наземного базирования, которая стоит на вооружении армии США.

США располагают 450 ракетами Minuteman III, на которых установлено 550 ядерных боеголовок. По 150 МБР несут боевое дежурство в шахтах на авиабазах «Малмстром» (штат Монтана), «им. Фрэнсиса Уоррена» (Вайоминг) и авиабазе «Майнот» (Северная Дакота).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Национальное управление ядерной безопасности США заявило о планах возобновить программу замены термоядерных боеголовок W78, которая является одной из двух боеголовок МБР Minuteman III.