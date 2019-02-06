Москва, 6 февраля, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот между Россией и Украиной в 2018 году составил $14,98 млрд. Такие данные представила 6 февраля Федеральная таможенная служба России.

Василий Штернберг. Ярмарка на Украине. 1-я пол. XIX века

Годом ранее товарооборот между двумя странами составил $12,86 млрд. Таким образом, за год он увеличился на 16,5%.

Сообщается, что экспорт товаров и услуг на Украину в 2018 году вырос на 19,9% — с $7,9 млрд до $9,5 млрд, импорт увеличился на 11,2% — с $4,9 млрд до $5,5 млрд.

При этом доля Украины в общем внешнеторговом обороте России не изменилась и осталась на уровне 2,2%.