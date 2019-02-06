Тирасполь, 6 февраля, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Верховный совет Приднестровья на заседании 6 февраля проголосовал за назначение нового спикера. Как передает корреспондент ИА REGNUM, им стал Александр Коршунов, ранее возглавлявший парламентский комитет по экономической политике, бюджету и финансам.

(сс) Majjjorrrr ВС ПМР

Кандидатуру Коршунова предложила вице-спикер Галина Антюфеева, которая исполняла обязанности спикера после отзыва с должности прежнего председателя ВС Александра Щербы.

«Александр Коршунов умеет консолидировать людей вокруг себя. Он сможет нас всех объединить, чтобы реализовать те задачи, которые перед нами поставили наши избиратели», — сказала Антюфеева

В итоге за кандидатуру Коршунова депутаты проголосовали единогласно. Новоизбранный спикер поблагодарил коллег за доверие. «Сегодня внешнеполитическая ситуация и внутриэкономические условия непростые. Тем актуальнее положения стратегии развития государства, утвержденной президентом Вадимом Красносельским. Определены задачи, чтобы экономический потенциал нашей республики рос, а благосостояние наших граждан повышалось», — сказал он.

Для достижения этих целей, по его словам, надо консолидировать все органы власти и гражданское общество. «Убежден, что Верховный Совет остается базовой площадкой для выработки конструктивных государственных решений», — подвел итог Александр Коршунов.

Напомним, 23 января Верховный совет Приднестровья неожиданно проголосовал за отзыв спикера Александра Щербы. Предложение об отставке председателя внесла группа депутатов из 36 человек.

Причины отставки не были названы. Лидер парламентской фракции «Обновление» Петр Пасат лишь заявил тогда, что властям предстоит большая работа по выполнению стратегии развития ПМР, и он полагает что Щерба «данную работу не сможет обеспечить».