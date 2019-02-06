Санкт-Петербург, 6 февраля, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов высказал слова сочувствия родственникам и друзьям студента Бабурбека Очилова, погибшего 5 февраля в Петроградском районе из-за упавшей глыбы льда.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на улице Зодчего Росси

Омбудсмен также сообщил о многочисленных травмах и ранениях петербуржцев, полученных ими на неубранных улицах и от падающей с крыш наледи, и выразил готовность помочь пострадавшим отстаивать их право на справедливую компенсацию.

Напомним, на студентов Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии упал лед со здания вуза на Аптекарском проспекте Петербурга. Студент из Узбекистана погиб, его товарищ из Таджикистана госпитализирован. Врио губернатора Александр Беглов выразил соболезнование близким погибшего и назвал случившееся большой трагедией.

«Каждый день люди получают тяжелые травмы на улицах нашего города. Позавчера пострадал двухлетний ребёнок. 1 февраля с крыши дома на Тверской улице (300 метров от Смольного) глыба снега упала на голову сотруднице моего аппарата», — сообщил Александр Шишлов.

По его словам, городские больницы и травмпункты едва справляются с потоком пациентов, получивших повреждения «от слетающих с крыш глыб снега и льда, от падений на непроходимых тротуарах».

«Сколько ещё должно произойти смертей, чтобы мы смогли ходить зимой без опасения не дойти до места? Когда мы научимся ценить человеческую жизнь? Берегите себя и своих близких. И без необходимости не выходите на улицу. В нашем городе сегодня это опасно», — обратился к горожанам омбудсмен Петербурга.

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В сложившейся нетерпимой ситуации, по мнению Шишлова, виновата не погода, а безответственность и непрофессионализм должностных лиц и организаций, не справляющихся со своими обязанностями по уборке города.

«А ведь они получают деньги, которые мы платим в виде налогов и оплаты жилищно-коммунальных услуг. И все, кто пострадал, имеют право требовать компенсации и привлечения виновных к ответственности. Я и мои сотрудники готовы помогать в этом. Свое право на жизнь нужно защищать!» — заявил уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ранее в администрации Северной столицы, власти оплатят все расходы на транспортировку и погребение тела погибшего студента и лечение пострадавшего. Органы СКР расследуют уголовное дело.

В настоящее время в приоритете у всех городских служб — уборка наледи с кровель, которая образовалась после резкого перепада температуры воздуха, отмечают в Смольном.