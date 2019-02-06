Ставрополь, 6 февраля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. В 2018 году на Северном Кавказе были выявлены и закрыты 35 подпольных цехов, на которых производили фальсифицированный алкоголь. Всего в ходе борьбы с незаконным оборотом алкоголя была выявлена почти тысяча преступлений. Об этом сообщил журналистам 5 февраля глава управления МВД России по Северному Кавказу Сергей Бачурин.

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По его словам, меры по выявлению подпольных производств и снижению их количества принесли ощутимую пользу субъектам СКФО. Так, только в Северной Осетии за последние три года поступления в бюджет от акцизов возросли с 1 млрд рублей до почти 4 млрд рублей.

По данным главы управления МВД по СКФО, в 2018 году было пресечено более 700 попыток провоза фальсифицированной алкогольной продукции на границе между субъектами. Было изъято 1,4 млн литров этилового спирта и 841 тыс. литров готовой продукции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году было закрыто сразу несколько алкогольных производств в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. Кроме того, в СКФО было выявлено несколько преступлений в налоговой сфере, когда владельцы производящих алкоголь заводов не доплачивали в бюджет огромные суммы, исчисляемые миллиардами рублей.

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