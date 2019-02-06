Москва, 6 февраля, 2019, 14:29 — ИА Регнум. В законодательстве прописано, если на земельном участке, предоставленном для постройки собственной недвижимости в частном секторе, не идет строительство или эта земля используется для огородничества, то есть не по целевому назначению — владелец обязан заплатить штраф. Такими штрафами государство пытается стимулировать людей на освоение земли, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор кадастровой компании «Вита-Хауз» Марьян Будич.

Техническая документация

«Однако проверки использования земельного участка по целевому назначению проходят редко. Этим занимаются как федеральные, так и муниципальные органы. Они приезжают, например, в поселок и смотрят, какие участки обжитые, а какие нет, и в судебном порядке могут взыскать штраф», — пояснил эксперт.

Но тут возникает несколько моментов. Во-первых, есть люди, у которых не один участок, а несколько, и им сложно на всех построить дома. В последнее время ухудшилось финансовое положение, поэтому люди ждут лучших времен и откладывают строительство. Во-вторых, продавать земельные участки сейчас крайне невыгодно из-за экономической ситуации.

«Тем не менее владельцы целевых земельных участков, которые по тем или иным причинам оказались не в состоянии выполнить свои обязательства, могут избежать штрафа. Для этого необходимо оформить разрешительную документацию на строительство. Например, получить технические условия и разрешение на строительство (действует три года), согласовать уведомление о начале строительства (действует 10 лет). Данные документы подтверждают намерение, что участок будет использоваться по целевому назначению, и в случае проверки можно уйти от наказания», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Екатеринбурга заплатил штраф более 30 тыс. рублей за то, что в течение почти 10 лет не начал строить дом на своем участке.