Москва, 6 февраля, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы РФ уделяют мало внимания защите прав потребителей, поэтому центр законотворчества в этой сфере сместился в Совет Федерации РФ. Об этой тенденции 6 февраля рассказал председатель «Объединения потребителей России» Алексей Корягин в ходе пресс-конференции в Центральном доме журналиста в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Это обстоятельство общественный деятель назвал неприемлемым. Россия — социальное государство, причём в стране, по некоторым оценкам, около 20 млн человек проживает за чертой бедности. Отсутствие же полноценной законодательной повестки в сфере защиты прав населения больнее всего бьет по самым незащищенным его слоям.

«Мы вносим инициативы, что происходит дальше? Дальше мы идём по просторам нашей родины, но нам отказывают во всех наших инициативах», — посетовал Корягин.

Также председатель «Объединения потребителей России» рассказал о попытках исключить из закона «О защите прав потребителей» обманутых дольщиков.

«Это законодательная инициатива, которая внесена в Госдуму. Вы же знаете, какие у нас проблемы с долевым строительством? Я глазам не поверил, когда прочитал [проект закона]», — возмутился Корягин.

Ранее правозащитник рассказал о тенденции в защите прав потребителей, по которой ответственное за сферу надзорное ведомство недостаточно реагирует на жалобы.