Москва, 6 февраля, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия») настаивает на снижении для регионов тарифа на электричество, что позволит лучше освещать пешеходные переходы для снижения числа ДТП, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

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«Предлагаю внести в закон «О энергетике» поправку, чтобы стоимость 1 киловатта электроэнергии стоила не больше, чем для населения. (Имеется в виду, что тарифы для регионов на электроэнергию были такими же, как и тарифы для граждан, то есть дешевле) Эта наша с вами безопасность», — сказал Москвичев в ходе пленарного заседания с участием главы Минтранса Евгения Дитриха.

Он сослался на данные, согласно которым впервые в 2018 году сократили число погибших в результате ДТП — впервые в России на автомобильных дорогах погибли 18 тыс. человек (ранее называлась цифра в 36 тыс. человек).

«Это говорит о том, что вопросы безопасности дорожного движения работают, но из 18 тысяч погибших, прошу услышать: 5104 человека погибло на пешеходных переходах и рядом с ними. Причина — отсутствие освещения пешеходных переходов в радиусе 100 метров», — указал парламентарий.

Москвичев также указал на то, что по закону каждому погибшему должны выплатить 2 млн рублей, то есть 10 млрд рублей, подсчитал депутат.

«У нас сегодня у страховщиков находится 180 млрд рублей в фонде, каждый год по 10 млрд рублей им начисляют проценты. Если мы 10 млрд каждый год будем использовать на пешеходные переходы, поверьте, мы эту проблему решим», — заключил Москвичев.