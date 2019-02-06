Москва, 6 февраля, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Супруга осуждённого в США российского гражданина Виктора Бута до сих пор не получила ответ американской стороны о получении визы. Запланированная на февраль поездка из-за этого перенесена на июнь, рассказала Алла Бут «Известиям».

Флаг США

"Увы, Соединенные Штаты по-прежнему молчат», — отметила Алла Бут, напомнив, что не виделась с супругом семь лет.

Американское посольство не вышло на связь с женщиной даже после обращения МИД России в связи с задержкой в оформлении визы Алле Бут и её дочери Елизавете. Жена и дочь Виктора Бута сдали документы в посольство США в Москве летом 2018 года и в сентябре прошли собеседование. С тех пор никаких изменений нет.

По словам Аллы, Бут переживает, что власти США вообще могут отказать его семье во въезде в страну. Супруга надежду не теряет и планирует поездку в июне.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США. Он отбывает срок в американской тюрьме за намерение незаконной продажи оружия.