Вашингтон, 6 февраля, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Астронавты США возобновят полеты в космос на ракетах отечественного производства в 2019 году, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая с посланием «О положении страны», которое транслировали ведущие телеканалы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«В 2019 году американские астронавты снова отправятся в космос на американских ракетах», — заявил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что американское аэрокосмическое агентство (NASA) может отказаться от покупки мест на российских «Союзах» для запусков астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Предполагается, что это может быть сделано уже в ноябре 2019 года.

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