Москва, 6 февраля, 2019, 07:51 — ИА Регнум. Россия не должна признавать победу Петра Порошенко на выборах президента Украины, если она состоится, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Если Порошенко побеждает и мы признаем выборы президента, мы а) легитимируем косвенно все пять лет, которые прошли со всем, что он сделал, и б) даем ему индульгенцию еще на пять лет вперед», — заявил Михеев отметив, что Порошенко обязательно обернет это таким образом, что «даже Путин вынужден меня признать».

По словам эксперта, признание Порошенко президентом не даст ничего позитивного России в случае его победы, а непризнание создает поле для политического маневра. В частности, Россия освободится от «непонятной игры в театр теней».

«Например, мы можем вести разговор о судьбе Украины не с Киевом: хотите обсуждать транзит газа? Давайте, Москва — Брюссель. Хотите про геополитику? Давайте, Москва — Вашингтон. Хотите про Минские соглашения? Нормандский формат без Украины», — продолжил Михеев, отметив, что при всех рисках это более сильная позиция, чем та, что Россия занимает сейчас.

Напомним, что выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Схожее с Михеевым мнение выразил заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин. По его словам, реакция России должна быть четкой — не признавать итогов выборов, на которых нарушены все основополагающие демократические принципы.