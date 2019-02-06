Москва, 6 февраля, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Москве главу отдела центральной таможни по борьбе с экономическими преступлениями, сообщает пресс-служба Московского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

УФСБ Сотрудник ФСБ

Начальник отдела был арестован по подозрениям в получении взятки. Следствие предполагает, что он в апреле 2018 года получил взятку в размере 347 тысяч рублей от одной из коммерческих фирм, связанных с импортом товаров. Ранее на компанию был наложен штраф. За взятку начальник отдела таможни обещал снизить штраф и прекратить административную проверку.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч.5 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении замначальника Московской областной таможни по подозрениям во взяточничестве. По версии следствия, 28 ноября подозреваемый получил взятку в размере около 11 млн рублей за содействие в прохождении проверки одной из компаний.