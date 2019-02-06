Москва, 6 февраля, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Подготовку специалистов по возможным территориальным спорам при освоении Луны намерены инициировать Российская академия наук и Роскосмос.

Луна

Предполагается, что при освоении Луны России придется отстаивать права на территорию, для чего потребуются квалифицированные юристы.

Госкорпорация и РАН сформулировали совместное решение, которое процитировали РИА Новости. В нем сказано, что нужен «план юридического обеспечения интересов РФ в потенциально возможных территориальных спорах». Юристов будут готовить профильные вузы, в том числе МГУ и РУДН.

Комментируя это заявление, Геннадий Райкунов, бывший глава Института космических технологий РУДН, заявил, что американские бизнесмены, и не только американские, уже делали попытку «продавать участки на Луне», и это требует со стороны России юридического участия: «нужно давать ответ на такие притязания».

«Во-вторых, стоит вопрос о добыче полезных ископаемых на Луне и возникает вопрос о том, как реагировать на их присвоение», — добавил Райкунов.