Абу-Даби, 6 февраля, 2019, 01:11 — ИА Регнум. Выступая в присутствии членов королевских семей Объединенных Арабских Эмиратов, глава католической церкви напомнил, что «все люди обладают равным достоинством, и никто не может быть хозяином или рабом других». «Или мы построим будущее вместе, или лишимся будущего», — сказал понтифик, предваряя свою просьбу о «демилитаризации человеческого сердца» в стране, воюющей в йеменской «пороховой бочке».

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Нельзя чтить Творца, не сохраняя святость каждой личности и всякой человеческой жизни: все одинаково ценны в глазах Бога. Потому что он смотрит на человеческое семейство не придирчивым взглядом, чтобы кого-то исключить, а великодушным, который приобщает», — подчеркнул Папа Римский в речи, которой завершился первый день его исторического визита в ОАЭ через несколько часов после посещения президентского дворца и встречи с наследным принцем Мохаммедом бин Зайедом.

Стоя на впечатляющей сцене возле «Мемориала основателя», открытого год назад в честь покойного эмира Абу-Даби Зайеда бин Султана, Папа Франциск (в миру — Хорхе Марио Бергольо) призвал «безоговорочно осудить насилие в любой форме, поскольку использовать имя божье для оправдания ненависти и насилия в отношении ближнего — страшное святотатство».

Это напоминание прозвучало в том регионе Персидского залива, где т. н. система «кефала» десятилетиями угнетает мигрантов в секторах домашнего труда и строительства — причем так жестоко, что международные правозащитные организации называют это рабством.

Замолвив слово за самую обездоленную часть населения, среди которого только 12% из 9,5 миллиона являются местными жителями, понтифик также использовал первое посещение главой католической церкви Арабского полуострова, чтобы в очередной раз указать на важность диалога между религиями, сославшись на 800-ю годовщину встречи святого Франциска Ассизского с египетским султаном Маликом аль-Камилем.

«Я воспользовался возможностью приехать сюда в качестве верующего, жаждущего мира, в качестве брата, который ищет мира с другими братьями. Хотеть мира, содействовать миру, быть инструментами мира — мы здесь для этого», — отметил Папа Римский.

Его обращение к собравшимся предваряли слова великого имама Аль-Азхара Ахмеда эль-Тайеба, который заявил о необходимости мужественно противостоять всем сторонникам экстремистских взглядов на религию, стремящимся «отделить веру от повседневной человеческой жизни».

«Христианам Востока я говорю, что они часть этой нации, а не меньшинство», — сказал глава базирующегося в Каире университета, чей символический авторитет и сила в глазах мусульман-суннитов далеко превосходят те, что представляет собой Папа Франциск.