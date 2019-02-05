Москва, 5 февраля, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации выделит 22 субъектам Федерации 21 млрд рублей. Об этом накануне, 4 февраля, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

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Речь идет о субсидиях на развитие 24 туристических кластеров в 22 регионах России. За счет государственных субсидий в этих кластерах появятся гостиницы, кемпинги, кафе, пункты проката транспорта, иными словами «полноценная туристическая инфраструктура», пояснил Медведев.

Он подчеркнул, что в России есть очень хорошие возможности для развития туризма, однако далеко не везде созданы нормальные условия.

«Я подписал постановление правительства, согласно которому мы направим субсидии на создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в 22 регионах. Всего на эти цели предусмотрено в федеральном бюджете около 21 миллиарда рублей», — сказал Медведев.

Он пояснил, что данные средства будут выделены в течение трех лет.