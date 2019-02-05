Москва, 5 февраля, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Индия и Россия подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы ускорить реализацию проекта по созданию международного коридора Север-Юг. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщила индийская газета The Economic Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Со стороны России документ был подписан компанией «Российские железные дороги», со стороны Индии — контейнерной корпорацией Индии (CONCOR), которая является крупнейшим оператором железнодорожных контейнерных перевозок в стране.

Как отмечает издание, для Индии строительство маршрута даст возможность играть более важную роль в экономике Евразии. Соглашение предусматривает оказание совместных вспомогательных услуг проекту международного коридора, разработку совместных логистических проектов в России и Индии с использованием международных транспортных коридоров, в том числе Север — Юг.

Также Россия и Индия намерены организовать совместный семинар по развитию российско-индийского логистического сотрудничества, разработать совместные проекты в области контейнерных перевозок между странами и другое.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, транспортный коридор Север — Юг рассчитан на транспортировку грузов из стран Юго-Восточной Азии и Персидского залива в Северную Европу. В рамках проекта предполагается соединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год с дальнейшим наращиванием до 10 млн тонн и более.

Основным преимуществом этого коридора является то, что он позволяет сократить сроки доставки грузов более чем вдвое. Коридор включает как водные, так и железнодорожные перевозки. Длина коридора оценивается в 7,2 тыс. км, а объём грузоперевозок в перспективе может составить до 30 млн тонн ежегодно.