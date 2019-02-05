София, 5 февраля, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Решение правительства Болгарии о закупке американских истребителей F-16 является для Софии залогом сотрудничества с Вашингтоном на многие десятилетия. Об этом заявил посол США в Болгарии Эрик Рубин в эфире телеканала bTV.

Master Sgt. Andy Dunaway Самолёт F-16

Американский дипломат заверил, что выбор истребителя F-16 на замену МиГ-29, находящимся в настоящее время на вооружении ВВС Болгарии, было «суверенным болгарским решением», и со стороны США не оказывалось никакого давления на власти республики.

«Мы не скрываем тот факт, что считаем F-16 лучшим выбором. Но я категорически заявляю, что никакого лоббизма не было. Правительство Соединённых Штатов действительно поощряло Болгарию к тому, чтобы модернизировать свою армию, но мы никогда ни на кого не оказывали давления», — заявил Рубин.

Он признал, что первоначальная цена на американский самолёт — выше, чем на другие истребители, которые рассматривались Болгарией в качестве вариантов.

Вместе с тем посол отметил, что «в эту цену входит всё — вооружение, обучение, поддержка, инфраструктура, а также сотрудничество с США на многие десятилетия вперед».

Напомним, в январе Народное собрание Болгарии одобрило начало переговоров с США о закупке многоцелевых боевых самолётов F-16V Block 70 для нужд ВВС республики. Месяцем ранее начать консультации с США рекомендовала межведомственная комиссия министерства обороны Болгарии.

Данное решение вызвало критику со стороны президента республики Румена Радева, который назвал выбор американского истребителя «триумфом лоббизма». По его мнению, выбор самолёта не был прозрачным и объективным, а планы провести демократическую процедуру, при которой было бы отобрано лучшее из предложений, «потерпели провал». В результате, как заявил президент, действия правительства «опорочили» модернизацию армии.

В Болгарии ещё в 2014 году была утверждена концепция «Болгария в НАТО — 2020», предусматривающая полный отказ от использования советских/российских истребителей и вертолётов в целях обеспечения «военной независимости» от России. При этом вопрос с закупкой новых истребителей взамен используемым сегодня МиГ-29 оставался открытым несколько лет — как по причине нехватки средств в бюджете, так и из-за политизации данного вопроса и постоянных споров по нему в правительстве.

Следует отметить, что американская оферта превышает сумму в 920 миллионов евро, которую первоначально выразила готовность заплатить Болгария. Ранее в Вашингтоне заявили о готовности предоставить Софии более выгодные условия, но никаких подробностей при этом не раскрывалось.

Первая встреча представителей Болгарии и Соединённых Штатов по вопросу закупки F-16 должна состояться 14 февраля в Брюсселе.