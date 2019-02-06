Черкесск, 6 февраля, 2019, 08:05 — ИА Регнум. И чиновники, и рядовые граждане Карачаево-Черкесии потрясены известием об аресте «газового короля» Рауля Арашукова и его сына Рауфа. О том, что привело Арашуковых к столь бесславному завершению карьеры и как могут развиваться события в КЧР теперь, рассуждает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Ольга Карпова.

Council.gov.ru Рауф Арашуков

Чиновники КЧР притихли. Местные СМИ не дали ни единого сообщения о деле, про которое говорит вся страна. Зато простой народ робко торжествует в надежде на то, что теперь в его жизни что-то изменится и на горизонте забрезжила справедливость. В кланово-феодальном укладе, поразившем на десятилетия Карачаево-Черкесию усилиями Арашуковых и им подобных, никакое изменение к лучшему было невозможно, на территории республики творилось «локальное средневековье» — со всеми сопутствующими безобразиями. Хищениями, убийствами, подковерной борьбой.

Добраться до столичных высот Арашукову-младшему помогли связи отца, ставшего немаловажной фигурой в местных структурах Газпрома. Карьерный взлет сына мог не вызвать удивления только в КЧР и Ставропольском крае, хорошо представлявших себе положение его отца. 18-летний депутат гордумы Ставрополя через пять лет стал министром соцразвития КЧР, еще ступенька — советник главы республики, глава Хабезского района, и все это в считаные годы, а уже в 30 лет — вершина: сенатор в Совфеде. Теперь же следственным органам предстоит качественно провести расследование, которое ответит на вопрос, не станет ли кто-то из высокопоставленных чиновников еще одним фигурантом этого дела.

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