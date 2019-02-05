Огонь зимней Универсиады-2019 пронесли по старинному сибирскому городу
Енисейск, Красноярский край, 5 февраля, 2019, 14:37 — ИА Регнум. В Красноярском крае жители одного из самых старинных сибирских городов — Енисейска — встретили 5 февраля огонь зимней Универсиады-2019.
Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции студенческих игр, общая протяженность маршрута эстафеты огня в Енисейске составила 2300 метров. Первым участником эстафеты стал чемпион мира по гиревому спорту среди ветеранов Борис Федоров. Всего в мероприятии приняли участие 12 факелоносцев.
Добавим, провести эстафету огня в Енисейске не помешали даже морозы под 40 градусов.
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Напомним, Енисейск в 2019 году отпразднует своё 400-летие.
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Как сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт со 2 по 12 марта в Красноярске. В настоящее время продолжается региональный этап эстафеты, огонь путешествует по городам Красноярского края. Из Енисейска его доставят в Канск.