Москва, 5 февраля, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Бороться с финансовыми пирамидами необходимо, однако уповать на то, что новейшие технологии выявят сразу всех мошенников и с финансовыми пирамидами в России будет покончено, не приходится. Наверняка мошенники и организаторы пирамид найдут способ, как обмануть робота, вплоть до того, что полностью уйдут из интернета, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

Нередко вкладчиками финансовых пирамид являются пенсионеры и домохозяйки, причем те группы населения, которые не всегда ищут возможности выгодно, по их мнению, вложить деньги через интернет. Пенсионеры гораздо чаще «ведутся» на объявления в газетах или на уличную рекламу, которая нередко размещается нелегально.

«Стоит напомнить, что даже такие продвинутые в области интернет-технологий страны, как США и Япония, неоднократно в XXI веке сталкивались с финансовыми пирамидами. В частности, в Японии десять лет действовала мошенническая фирма L&G, которая стала практически полным аналогом российской «МММ», и правоохранительным органам понадобилось немало времени, чтобы выявить и раскрыть эту пирамиду, и привлечь ее организаторов к уголовной ответственности», — пояснила эксперт.

В США действовала пирамида Stanford International Bank, также освоившая принципы «МММ», и только через несколько лет ее существования ее организатор, миллионер Аллен Стэнфорд, был арестован.

«Сможет ли робот выявлять мошенников в интернете быстрее — большой вопрос. Возможно, что мелкие мошенники будут выявляться быстро. Но с учетом довольно мрачного зарубежного опыта, с мошенниками, осуществляющими особо крупные аферы, даже робот не сможет справиться. Здесь гораздо более важна грамотная работа правоохранительных органов», — считает Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ решил бороться с финансовыми пирамидами путем новейших технологий. Так, в Центробанке создали робота, который будет моделировать поведение обычного вкладчика или частного инвестора в сети интернет и задавать вопросы, например, «куда вложить деньги» в поисковой системе. В ЦБ уточнили, что в 2018 году им было выявлено 168 финансовых пирамид.

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