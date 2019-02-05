Вильнюс, 5 февраля, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Литовская компания LGC Cargo, которая занимается железнодорожными перевозками, намерена подать жалобу в Еврокомиссию на Литву, чтобы получить право перевозить грузы через территорию этой страны, пишет Baltic Course.

Иван Шилов ИА REGNUM Товарный поезд

Последние полтора года перевозчик не может получить разрешение на транспортировку грузов, в частности от латвийско-литовской границы и от белорусско-литовской до границы с Калининградской областью РФ.

Причина отказа состоит в том, что министерство коммуникаций и транспорта Литвы расценивает перевозку LGC Cargo по данному маршруту как угрозу национальной безопасности страны и честной конкуренции в сфере перевозок, отмечает издание.

Как заявил заместитель министра коммуникаций и транспорта Литвы Ричардас Дягутис, транзитные перевозки, особенно из/в Калининградскую область, находятся в Литве под особым контролем — такие перевозки могут осуществлять только государственные предприятия. По его словам, перевозка любых грузов и пассажиров с территории России несет в себе определенные риски.

«О какой честной конкуренции может идти речь, если перевозки фактически находятся под государственным контролем? Такой политикой и ограничением работы частных компаний литовское правительство как раз доказывает, что никакого свободного рынка нет», — прокомментировала ИА REGNUM доктор экономики Анна Мейзер.

Неофициально одной из причин отказа на перевозку источники также называют связь компании с «Российскими железными дорогами».