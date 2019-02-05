Душанбе, 5 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и министр иностранных дел Сергей Лавров обсудили вопросы военного и военно-технического взаимодействия, а также реализацию программы модернизации вооруженных сил республики, сообщили 5 февраля в пресс-службе президента Таджикистана.

Kremlin.ru Эмомали Рахмон

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, собеседники рассмотрели привлечение новых технологий в промышленное производство Таджикистана, переработку хлопка, овощей, фруктов, животноводческой продукции и другие вопросы.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере миграции, культуры, гуманитарных наук и образования, в том числе строительство русскоязычных школ, привлечение учителей русского языка в общеобразовательные учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского МИД Сергей Лавров посещал Таджикистан с официальным визитом в апреле 2018 года. Министр встречался со своим коллегой Сироджидином Асловым.