Москва, 5 февраля, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Постановление о создании по предложению Совета Федерации согласительной комиссии для преодоления разногласий по принятому ранее закону о банкротстве, Госдума приняла в ходе пленарного заседания 5 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Сопредседателем комиссии со стороны Госдумы станет председатель комитета по собственности Николай Николаев («Единая Россия»). В состав комиссии наряду с сенаторами Совфеда также войдут депутаты-представители всех фракций. Комиссия будет работать до 15 мая 2019 года. В итоге, члены комиссии должны доработать текст закона и представить его новую версию.

Речь идет о законе, который был принят депутатами в третьем чтении в декабре 2018 года, а затем отклонен Совфедом в январе. Он был направлен на уточнение действующие процедуры банкротства и раскрытие информации о деятельности юридических лиц. В частности, закон расширяет публичность сведений о деятельности юрлиц, что должно помочь участникам рынка точнее оценить риски по сделкам, а также усилить защиту их имущественных прав и интересов.

Как отмечал ранее Николаев, возникшая ситуация с отклонением ранее принятого закона связана с тем, что «на этапах рассмотрения закона правительство неоднократно меняло свою позицию».

«Правительство является важным системным участником законотворческого процесса, а потому игнорировать его мнение недопустимо. Однако перед вторым чтением этот законопроект рассматривался на правительственной комиссии по законотворческой деятельности и получил одобрение. Мы приняли его во втором и третьем чтениях, но после этого правительство пересмотрело свое решение», — отмечал ранее Николаев.