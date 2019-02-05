Екатеринбург, 5 февраля, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Социальный проект «Чтобы жить» фонда «Эра здоровья» (включен в список иностранных агентов) получил новое помещение от мэрии Екатеринбурга. Оказание помощи подтвердил замглавы департамента по управлению муниципальным имуществом Сергей Балакин корреспонденту ИА REGNUM.

Sham Hardy Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

Проекту даровали помещение по Лермонтова, 17 в рамках поддержки «социально ориентированных некоммерческих организаций». Соответствующее постановление уже подписано мэром Екатеринбурга 28 января 2019 года.

Проект «Чтобы жить» со своего возникновения курировался свердловским региональным общественным Фондом «Эра здоровья», который в 2016 году был внесён в список иностранных агентов: в СМИ сообщалось, что организация получала грант от Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Целью проекта называется «удержание темпов распространения ВИЧ-инфекции в уязвимых группах в городе Екатеринбург и области». Судя по высказываниям руководства проекта, под «уязвимыми группами» имеются в виду представители ЛГБТ-сообщества. В рамках профилактики им выдаются презервативы и лубриканты, также представители проекта оказывают консультации и индивидуальное сопровождение, помогают пройти тестирование на ВИЧ.

Напомним, в сентябре 2018 года в Минюсте разработали законопроект о новой процедуре проведения иностранных программ по борьбе с ВИЧ-инфекцией в России. НКО теперь должны будут уведомлять органы исполнительной власти о своих намерениях.