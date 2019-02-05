Москва, 5 февраля, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Объём добычи жидких углеводородов предприятиями «Роснефти» в 2018 году составил 230,2 млн тонн (или 4,67 млн барр. в сутки), что на 2,1% превышает среднесуточный показатель предыдущего года, сообщает 5 февраля пресс-служба предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В качестве благоприятных факторов, способствовавших увеличению добычи, в «Роснефти» выделили увеличение производственных показателей в компании «РН-Юганскнефтегаз», запуск новых крупных месторождений и гибкое маневрирование в условиях выполнения соглашения с ОПЕК+.

Отмечается также, что объём переработки нефти на собственных НПЗ «Роснефти» в 2018 году составил 103,3 млн тонн, что свидетельствует о росте на 2,8% к уровню 2017 года. С учетом зарубежных активов на фоне улучшения рыночной конъюнктуры показатель вырос на 2,0% — до 115,0 млн тонн.

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