Москва, 5 февраля, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Пластиковые карты постепенно вытесняют наличные деньги. Об этом свидетельствуют результаты анализа 11 млрд чеков, который провёл один из крупнейших операторов контрольно-кассовой техники «Такском».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

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Так, в январе 2019 года впервые в России доля безналичной оплаты покупок выросла до 50%, пишет газета «Известия». Для сравнения: в 2018 году пластиковыми картами расплачивались 46% покупателей, а годом ранее — всего 40% граждан России. В наступившем году интенсивность использования карт значительно возросла.

По сравнению с 2018 годом граждане России стали чаще платить картами за бензин, алкоголь, лекарства и продукты питания. Наибольший прирост (с 52 до 54%) произошёл в сфере услуг и гостеприимства.

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Оплачивать наличными свои покупки до сих пор предпочитают жители Тольятти, Саратова, Нижнего Новгорода и Волгограда, выяснили специалисты компании. Больше всего «пластик» для покупок используют в Москве, Тюмени, Уфе, Санкт-Петербурге, Перми, Казани и Красноярске.

Как сообщало ИА REGNUM, только по итогам первых шести месяцев 2018 года в России действовало почти 270 млн пластиковых карт, из них больше половины используются активно. Так, с 2012 года объём операций граждан РФ по платёжным картам вырос в два раза — до 41,81 трлн рублей, при этом количество таких операций за шесть лет увеличилось в 3,5 раза — до 20,4 млрд.