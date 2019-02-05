Хмеймим, Сирия, 5 февраля, 2019, 04:37 — ИА Регнум. Самолеты радиоэлектронной разведки США были обнаружены около российских военных баз в Сирии, где проводили многочасовые полеты в воздушном пространстве. Такие данные приводит сервис PlaneRadar.

U.S. Air Force Разведывательный самолёт RC-135

По данным портала, два самолета ВВС США взлетели с авиабазы на греческом Крите и затем находились в воздушном пространстве в 50 километрах от российских баз в Сирии. Один из самолетов находился недалеко от авиабазы Хмеймим и базы ВМФ России в Тартусе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января самолеты-разведчики США были обнаружены в воздушном пространстве у берегов Крыма. По словам вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, активизация разведывательной деятельности ВВС США связана с опасениями НАТО из-за возрастающей роли России на международной арене.