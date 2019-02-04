Москва, 5 февраля, 2019, 00:58 — ИА Регнум. Усиливающееся давление США на Россию и Китай подтолкнёт Пекин к сближению с Россией. Об этом 4 февраля заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Easy Rider

«Мы должны понимать, что архитектура международной безопасности полностью ломается. Нам надо идти, несмотря на все сомнения, на выстраивание отношений с Китаем в сфере ракетно-ядерного вооружения», — заявил Коротченко.

По его мнению, в условиях, когда США начнут размещать свои ракеты средней дальности у китайских границ, возникнет новая политическая реальность, которая заставит Пекин пойти на заключение военных соглашений с Россией.

«Мы должны пойти с Китаем на подписание договора о взаимном ядерном прикрытии и совместных действиях. Нападают американцы на Китай — мы совместно с ними отвечаем. Нападают американцы на нас — Китай подключается», — пояснил он.

«Это можно оформить как совместное ядерное планирование. Сегодня у Франции, Великобритании и США совместное ядерное планирование. Вот такое же распределение целей, алгоритм совместных действий, прямые коммуникационные связи между генеральными штабами Народно-освободительной армии Китая и Вооружёнными силами России — надо идти сегодня на такие консультации. Это единственное, что может вразумить американцев», — указал Коротченко.

Со 2 февраля США приостановили участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Вашингтоне объявили, что перестанут соблюдать условия договора со второй половины 2019 года, если Москва «не вернётся к выполнению своих обязательств».