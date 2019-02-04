Кито, 4 февраля, 2019, 22:12 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксированы у побережья Эквадора, сообщает 4 февраля Геологическая служба США.

News.tj Колебания земной коры

Сотрясения земной коры произошли в 20:45 мск. Эпицентр землетрясения расположен в 26 км южнее города Дуран.

Очаг подземных толчков залегает на глубине 63,7 км.

Сообщений о погибших, раненых или о разрушениях от местных властей на данный момент не поступало.