Южа, Ивановская область, 4 февраля, 2019, 21:39 — ИА Регнум. В городе Юже Ивановской области двухлетняя девочка пострадала в результате нападения цирковой обезьяны. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По информации ведомства, 2 февраля после представления цирка-шапито зрителям было предложено сфотографироваться с обезьяной. Когда ребёнка посадили рядом с животным и попытались сделать снимок, обезьяна схватила лапами голову девочки и несколько раз укусила её за лицо.

Сообщается, что пострадавший ребёнок был госпитализирован в областную детскую клиническую больницу.

По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе который следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям владельца обезьяны.