Минск, 4 февраля, 2019, 16:27 — ИА Регнум. По итогам 2018 года Белоруссия увеличила внешнеторговый товарооборот на 13,6% до $72,135 млрд, в том числе: экспорт товаров вырос до $33,7261 млрд (+15,3%), импорт — до $38,4089 млрд (+12,2%), а отрицательное сальдо составило $4,6828 млрд долларов. Об этом говорится в опубликованных данных Белстата.

Belstat.gov.by Экономические итоги 2018 года

Товарооборот Белоруссии с Россией в 2018 году составил $35,561,3 млрд, прибавив 9,4% к уровню 2017 года. Импорт товаров из России в Белоруссию за прошлый год вырос до $22,6153 млрд (+15,4%), а белорусский экспорт товаров при этом составил $12,946 млрд (+0,4%). В итоге в торговле с РФ для Белоруссии сформировалось отрицательное сальдо в размере $9,6693 млрд, что почти на треть больше показателя 2017 года ($6,7014 млрд).

Товарооборот Белоруссии с Россией — часть товарооборота с ЕАЭС и СНГ. Показательно также, что торговля товарами со всеми странами Евросоюза в два раза меньше, чем с одной только Россией.

По данным Белстата, за 2018 год товарооборот Белоруссии с ЕС вырос до $17,3319 млрд (+19,6%). При этом резко вырос экспорт белорусских товаров — до $10,1838 млрд (+29,9%), а импорт из ЕС вырос до $7,1481 млрд (+7,4%). В итоге торговое сальдо сложилось положительным для белорусской стороны и составило $3,357 млрд ($1,186,6 млрд в 2017 году).

Товарооборот Белоруссии с ЕАЭС вырос до $36,6383 млрд (+9,8% к уровню 2017 года). Белорусский товарный экспорт вырос до $13,8874 млрд (+1,8%), а импорт — до $22,750,9 млрд (+15,4%). Товаров в Евразийском союзе Белоруссия закупила больше, чем продала на $8,863,5 млрд ($6,063,1 млрд в 2017 году).

В торговле товарами со странами вне СНГ белорусский статкомитет также зафиксировал подъём: товарооборот вырос до $29,1167 млрд (+16,9%). При этом белорусский экспорт вырос до $15,003 млрд (+27,7%), а импорт — до $14,1137 млрд (+7,2%). В итоге сальдо сформировалось положительным на уровне $0,8893 млрд, тогда как в 2017 году оно было отрицательным — $1,4173 млрд.

Общие данные по внешней торговле Белоруссии сделала положительной статистика по экспортно-импортным операциям услугами. В итоге совокупные данные по экспорту товаров и услуг продемонстрировали рост на 16% к уровню 2017 года, а сальдо внешней торговли товарами и услугами оказалось положительным и составило 1,4% к ВВП.

Напомним, что Александр Лукашенко поставил перед правительством Белоруссии задачу диверсифицировать внешнюю торговлю постсоветской республики с целью минимизации зависимости от России. По его мнению, по трети белорусского экспорта должно приходиться на РФ, ЕС и так называемые страны «дальней дуги». Такую же диверсификацию, считают в Минске, следует осуществить и с импортом, однако адекватной замены поставкам из России (прежде всего — нефти и газа) в правительстве Белоруссии не видят.