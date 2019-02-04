Москва, 4 февраля, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Американцы регулярно нарушали договор о ликвидации ракет средней и меньшей (РСМД) дальности. Причем разработку такого вооружения они даже не скрывали, сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире передачи «60 минут».

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

По словам участника ток-шоу, Штаты оправдывали свои действия тем, что в договоре прописан запрет на испытание ракет, но не на их разработку. Также эксперт прокомментировал заявления немецких политиков, которые высказались за то, чтобы попросить Россию переместить свои ракеты восточнее Урала. Шурыгин считает, что выполнить это РФ может только в том случае, если США откажутся от систем ПВО в Европе.

«История о том, как американцы нарушали договор о ликвидации РСМД требует детального изучения. Проспали в свое время беспилотники. Это та же ракета. Нас в последние 27 лет многому научили, когда-то нам сказали, что не будут двигать НАТО на восток, но, как мы видим, двигают. Меня радует поспешность, с которой Германия в эту проблему вцепилась. Американцы все эти годы разрабатывали ракеты средней и меньшей дальности. Они говорили, что нельзя испытать, а разрабатывать такие ракеты договор не запрещает», — сказал Шурыгин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2019 г. глава Белого дома США Дональд Трамп объявил о начале выхода страны из договора о ликвидации РСМД.