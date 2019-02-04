Минск, 4 февраля, 2019, 13:42 — ИА Регнум. В экономике Республики Беларусь в декабре 2018 г. было занято 4336 тыс. человек, сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

Цитата из х∕ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Безработные

Белстат проинформировал также, что уровень занятости населения республики (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 — 74 лет) в IV квартале 2018 года составил 68%, а рассчитанный по методологии МОТ уровень безработицы — 4,8% от численности рабочей силы. При обследовании в соответствии с методологией Международной организации труда и рекомендациями ООН было охвачено 0,6% от общего числа домашних хозяйств Белоруссии с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.

В 2018 году население Белоруссии составляло 9,5 млн человек, информировал Белстат. Сельское население при этом составило чуть более 2 млн человек.

По неофициальным данным, около 1 млн белорусских граждан работает в России с временной или постоянной занятостью. Количество числящихся занятыми в белорусской экономике, но реально получающих доход от зарубежного работодателя, в официальной статистике не отражается.