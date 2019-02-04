Киев, 4 февраля, 2019, 13:21 — ИА Регнум. За полгода число сторонников мира в Донбассе выросло с 62% до 67%, сказано в социологическом исследовании, проведённом центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований и социологической группой «Рейтинг». Результаты опроса опубликованы 4 января на официальном сайте группы «Рейтинг».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

73% опрошенных считают нынешний курс страны неправильным. Иного мнения придерживаются 15% жителей страны, среди которых преобладают люди, готовые проголосовать на предстоящих выборах за действующего президента Петра Порошенко.

В выборах президента готов участвовать 81% граждан, лидером рейтинга является Владимир Зеленский, его поддерживает 21,9% тех, кто намерен голосовать на выборах. За Юлию Тимошенко хотят проголосовать 19,2% опрошенных, за действующего президента Петра Порошенко — 14,8%.

Более половины граждан не проголосуют за Порошенко ни при каких обстоятельствах. Антирейтинг Юлии Тимошенко составляет 30%.

Лидером парламентских выборов является партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 21,2% поддержки, среди тех, кто намерен голосовать, затем идёт партия Зеленского «Слуга народа» — 19%, «Блок Петра Порошенко» — 13%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 10,5%, «Гражданская позиция» и «Радикальная партия» — 8,6% и 6,5% соответственно.

Социологи отметили, что определённый шанс попасть в Верховную раду имеет партия «Самопомощь» львовского мэра Андрея Садового. У неё 3,8%.

Опрос проводился с 19 по 31 января, было опрошено 10 тыс. человек.

Как сообщило ИА REGNUM, 31 января был опубликован опрос, согласно которому популярность комика Владимира Зеленского впервые превысила популярность Юлии Тимошенко.

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Эксперты отметили, что социологические компании на Украине проводят исследования с грубыми нарушениями и подтасовками, из-за чего их результаты резко отличаются друг от друга.

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