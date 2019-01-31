Опрос: Зеленский обошел Тимошенко и выбился в лидеры президентской гонки

Киев, , 16:31 — REGNUM Актер и шоумен Владимир Зеленский, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины, на данный момент является лидером рейтинга кандидатов на пост главы государства. Социологический опрос был проведен группой «Рейтинг», его результаты опубликованы сегодня, 31 января.

Согласно результатам данного опроса, 19% из тех респондентов, что готовы пойти на выборы, отдадут свои голоса Зеленскому.

На втором месте оказалась Юлия Тимошенко — 18,2% голосов.

15,2% готовы оставить на второй срок действующего президента Петра Порошенко.

Четвертое место у Юрия Бойко (10%), пятое — у Анатолия Грицака (8,5%).

Стоит отметить, что достоверность и репрезентативность социологических опросов на Украине крайне низкая, так как все социологические службы ангажированы. К примеру, ещё пару месяцев назад рейтинг Порошенко колебался на уровне 4−5%, а сейчас ему дают 15%. При этом большое число украинских граждан до сих пор либо не определились со своими политическими предпочтениями, либо вообще не собираются участвовать в выборах.

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