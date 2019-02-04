Бишкек, 4 февраля, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, прилетевшим в Бишкек для подготовки к запланированному на конец марта государственному визиту президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Mil.ru Сухой Су-25 на российской военной авиационной базе Кант в Киргизии

«Мы всегда рады встрече с нашими российскими друзьями. Уверен, что визит Владимира Владимировича станет демонстрацией высокого уровня союзничества и стратегического партнерства, основанного на прочных традициях исторической дружбы и взаимного уважения между нашими странами», — подчеркнул Жээнбеков.

Также киргизстанский лидер отметил, что со вступлением республики в Евразийский экономический союз отношения между странами перешли на новый, более качественный уровень сотрудничества. В частности, это касается товарооборота между Киргизией и Россией.

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В свою очередь Сергей Лавров отметил, что Россия «ценит отношения союзничества и стратегического партнерства с Киргизией, двусторонние связи и сотрудничество в рамках ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ и ООН».

"Мы сегодня с министром иностранных дел Киргизии подробно обсудим все внешнеполитические задачи, которые поставили перед нами главы наших государств и которые обеспечивают устойчивую, уверенную работу по всем направлениям», — подытожил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее посол Киргизии в России Аликбек Джекшенкуловзаявил о том, что киргизстанские власти не исключают того, что на юге республики может появиться российская военная база.

По словам киргизского дипломата, такой военный объект необходим для более эффективного противодействия боевикам ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) — если они попытаются вторгнуться в Туркестанский регион с территории соседнего Афганистана.

Отметим, что, комментируя тему возможности создания второй российской военной базы в Киргизии, Сергей Лавров сообщил, что предложение внесено не Россией, а сама идея находится на стадии обсуждения.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2018 года президент Сооронбай Жээнбеков также официально заявлял о том, что он не против открытия второй российской военной базы на юге республики (в Киргизии с 2003 года функционирует российская авиабаза «Кант», расположенная в 20 км к востоку от киргизской столицы).

Отметим, что Россия в рамках ОДКБ регулярно оказывает армии Киргизии военно-техническую помощь. В частности, российские военные подарили киргизским коллегам вооружение, бронетехнику, артиллерию, РСЗО, средства связи и разведки, а также вертолеты на общую сумму около $1,5 млрд (98,5 млрд рублей по текущему курсу).