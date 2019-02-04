Москва, 4 февраля, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в центре Москвы, на котором погибли люди, сообщили журналистам 4 февраля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Moscow.mchs.ru Пожарные. Ликвидация пожара на Никитском бульваре в Москве

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — рассказали в пресс-службе.

Читайте также: На пожаре в центре Москвы погибли четыре человека

Следователи сообщают, что в настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 4 февраля в историческом здании по адресу — Никитский бульвар, 12. В результате него погибли четыре человека, ещё двое пострадали. Спасти удалось 42 жильца дома.

Очевидцы опубликовали в сети видео пожара.