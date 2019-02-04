Воронеж, 4 февраля, 2019, 10:12 — ИА Регнум. В Воронежской области вынесен приговор хакеру, который осуществил серию кибератак на официальные интернет-ресурсы правительства Республики Бурятии, ГУ МЧС России по Забайкальскому краю и Новосибирского государственного университета. Об этом 4 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Воронежской области.

Christoph Scholz Хакер

Житель Воронежской области 1988 года рождения был признан Грибановским районным судом виновным в осуществлении серии компьютерных атак на информационные ресурсы органов государственной власти. В частности, в 2018 году мужчина устроил кибератаки на сайты правительства Республики Бурятии, ГУ МЧС России по Забайкальскому краю и Новосибирского государственного университета.

Суд назначил подсудимому наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, а также к штрафу в 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года 14 ноября неизвестные совершили кибератаку на информационные ресурсы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Всё началось с массовой рассылки вируса на адреса ведомства, который ворует служебные логины и пароли. Отмечается, что служба информационной безопасности ведомства своевременно пресекла атаку на ресурсы центрального аппарата и территориальных органов ведомства.